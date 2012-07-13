Польская PKP Intercity включила в состав одного из поездов вагон-кинотеатр

Варшава. Польская железнодорожная компания PKP Intercity включила в состав своего поезда "TLK Monciak – Krupówki", курсирующего с Закопане на юге страны до побережья Балтийского моря, специальный вагон-кинотеатр, в котором будут демонстрироваться фильмы в рамках фестиваля "Orange Летнее кино".

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании, отметив, что специальный вагон будет курсировать до 31 августа текущего года.

"Для демонстрации фильмов перевозчик трансформировал один из своих вагонов в кинотеатр. Во время проезда в нем будут демонстрироваться самые интересные польские и заграничные фильмы", - сообщила пресс-служба, отметив, что PKP Intercity берет участие в этом проекте уже четвертый год.

В прошлом году фильмы в таком вагоне посмотрели более 20 тысяч пассажиров.

PKP Intercity отметила, что пассажирам не нужно доплачивать за просмотр фильмов, которая включена в стоимость билета на проезд.

Как сообщал УНИАН, принадлежащая польскому государству компания PKP Intercity, которая является крупнейшим пассажирским железнодорожным перевозчиков на длинные расстояния, в прошлом году перевезла 36,6 млн пассажиров, в том числе 1,8 млн на международных трассах.