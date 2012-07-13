НКРСИ одобрила Правила деятельности для провайдеров Интернета

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на очередном заседании одобрила Правила осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций (деятельность по предоставлению услуг доступа к Интернет). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Проект Правил был принят за основу НКРСИ 31 мая т.г. и прошел общественное обсуждение, результаты которого были учтены в одобренных Правилах.

Целью принятия Правил является обеспечение эффективности деятельности операторов, провайдеров телекоммуникаций, которые предоставляют потребителям услуги доступа к Интернет. Принятие этого документа является одним из этапов внедрения регистрационного принципа в сфере телекоммуникаций, который учитывает опыт работы европейских регуляторов. Как отмечается в сообщении, рынок телекоммуникаций как один из самых динамичных сегментов экономики «нуждается в постоянной коррекции действующей регулятивной среды, формировании новых подходов к созданию наилучших условий для развития конкурентной среды».

В Правилах установлен перечень организационных, квалификационных, технологических требований, обязательных для осуществления деятельности субъектами ведения хозяйства во время предоставления таких услуг. Кроме того, Правила определяют обязанности операторов, провайдеров относительно своевременного предоставления потребителям исчерпывающей информации, необходимой для заключения договора, а также для предоставления и получения услуг в соответствии с Правилами предоставления и получения телекоммуникационных услуг; обеспечения правильности применения тарифов; ответственности за сохранность сведений о юридических и физических лицах, полученных во время заключения договора, и тому подобное.

В комиссии считают, что введение Правил будет способствовать созданию открытых, недискриминационных и прозрачных условий на рынке предоставления услуг доступа к Интернет, обеспечит равенство прав и законных требований субъектов ведения хозяйства и будет способствовать защите прав потребителей. Это, в свою очередь, поможет эффективному функционированию рынка с учетом интересов потребителей и операторов, провайдеров телекоммуникаций.

Принятое Комиссией решение будет направлено на согласование в заинтересованные государственные органы.