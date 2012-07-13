Четвертую линию Киевского метро изъявили желание строить шесть компаний

Шесть компаний международного уровня подали заявки на участие в конкурсе по определению исполнителя подготовительных работ по реализации проекта строительства четвертой линии метро в Киеве, то есть в направлении жилого массива «Вигуровщина-Троещина».

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на председателя комитета по конкурсным торгам КП «Киевсистемоменеджмент» Александра Падалко.

«На сегодняшний день это один из наиболее актуальных проектов по строительству метрополитена в Европе. Поэтому нашим заданием было привлечь для участия в конкурсе такие компании, профессия которых позволит разработать проектную документацию мирового стандарта качества, которая будет понятна инвесторам из разных стран мира. И нам это удалось. Мы привлекли к конкурсу лидеров рынка. Мы ожидали, что будут принимать участие компании такого уровня, но мы не ожидали, что их будет так много», – сказал А.Падалко.

По его словам, КП «Киевсистемоменеджмент» получило заявки на участие в конкурсе от консорциума Geci International/Systra/Arzinger, единую заявку от компаний ПАО «Дочерний банк Сбербанка России», ООО «Клифорд Чанс», ООО «Евро-Украина Консалтинг», заявку от ООО Ernst&Young, от Zagope – Construcoes e Engenharia, S.A., от компании «Федеральный центр проектного финансирования» и ООО «KPMG-Украина».

«Этот проект можно назвать уникальным: мы получим проектную документацию, которая будет соответствовать мировым стандартам, и модель сотрудничества между государством и частным капиталом, которая позволит эффективно использовать имеющиеся муниципальные и государственные активы. Бюджетные средства для рефинансирования расходов инвестора не будут использованы. Это первый такой опыт в Украине», – отметил А.Падалко.

По итогам конкурса будет подписан договор на выполнение подготовительных работ.

В КГГА напоминают, что проект строительства четвертой линии метрополитена был представлен инвесторам на первом Киевском инвестиционном форуме. Комитет по конкурсным торгам КП «Киевсистемоменеджмент» 6 июля раскрыл конкурсные предложения, присланные на конкурсные торги по определению исполнителя подготовительных работ по реализации этого проекта.