Из России вылетел самолет для транспортировки пострадавших в ДТП под Черниговом

Самолет МЧС России вылетел в украинский город Нежин для транспортировки в Москву двух тяжело пострадавших в ДТП под Черниговом 7 июля.

Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Управлении информации МЧС РФ.

"Самолет Ил-76 оборудован медицинскими модулями для транспортировки пострадавших. На его борту также находятся врачи Отряда "Центроспас" и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита", - сказал представитель министерства.

Этим спецрейсом на лечение в Москву будут доставлены пострадавшие в аварии автобуса в Черниговской области, в результате которой погибли 15 человек и 28 пострадали.

Также этим спецрейсом будет доставлено тело одного человека, скончавшегося после этого ДТП в украинской больнице 12 июля.