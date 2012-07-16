Железные дороги за 6 месяцев сохранили грузоперевозки на уровне 224,74 млн тонн

Железные дороги Украины в январе-июне 2012 года перевезли 224,74 тонн грузов - на 1% больше, чем в январе-июне 2011 года.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины, в частности, за 6 месяцев 2012 года во внутреннем сообщении железные дороги перевезли 115,87 млн тонн — на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

В то же время, перевозка импортных грузов в январе-июне 2012 года возросла на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 17 млн тонн, перевозка экспортных грузов увеличилась на 10,9% - до 68,814 млн тонн.

Объем транзитных перевозок в январе-июне 2012 года сократился на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 23,043 млн тонн

«Падение произошло за счет уменьшения объемов перевозок железной и марганцевой руды, цветной руды , серного сырья, цветных металлов и изделий из них, леса и лесных грузов, химических и минеральных удобрений, кокса, лома черных металлов, соли», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Напомним, железные дороги Украины в январе-мае 2012 года сократили грузовые перевозки во внутреннем сообщении на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 94 млн тонн, транзитные перевозки сократились на 17,9% - до 19,572 млн тонн.

Импортные грузовые перевозки в январе-мае возросли на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 14,23 млн тонн, объем грузовых перевозок на экспорт увеличился на 10,9% - 56,752 млн тонн.

Справка УНИАН. Инвентарный парк наиболее востребованного подвижного состава - полувагонов "Укрзализныци" составляет 58,2 тыс. полувагонов. Кроме того 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям.