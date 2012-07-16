Китайская Lenovo выходит в лидеры на мировом рынке компьютеров

Китайкая Lenovo Group Ltd на пути к тому, чтобы уже в этом году обогнать по объему продаж ведущего мирового производителя персональных компьютеров американскую компанию Hewlett-Packard Co.

Это лидерство позволит Lenovo стать первой компанией из Китая, которая займет лидирующее положение на глобальном рынке технологической продукции, сообщает Reuters.

Успех производителя компьютеров ThinkPad подчеркивает, насколько продвинулись в последние годы китайские технологические фирмы на мировой арене благодаря сочетанию агрессивной ценовой политики, зарубежных приобретений и быстрорастущего внутреннего рынка.

По данным исследовательской фирмы IDC, рыночная доля Lenovo, ставшей в третьем квартале 2011 года вторым по величине производителем ПК в мире, составила в апреле-июне текущего года 14,9 процента, уступив всего 0,6 процентного пункта Hewlett-Packard с ее 15,5-процентной долей. При этом, если опираться на данные Gartner, то разрыв между Lenovo и НР будет еще меньше - всего 0,2 процентного пункта.

Аналитики, между тем, предупреждают, что Lenovo добилась быстрого роста рыночной доли ценой прибыли, так как компания действует в условиях общего замедления рынка ПК и мощной конкуренции в области производства планшетов.

"Это лишь вопрос времени, когда Lenovo станет №1, и не удивительно, если это произойдет в конце этого года", - сказал Фредерик Вонг, исполнительный директор Avant Capital Management (Hong Kong) Ltd, владеющей акциями Lenovo.

Вонг также отметил, что конкуренция в секторе планшетов и слабый прогноз для рынка ПК может оказать давление на Lenovo.

Добиться роста Lenovo помогли, прежде всего, приобретение немецкой фирмы Medion и создание СП с японской NEC Corp, осуществленные в прошлом году, а также покупка бизнеса ПК у IBM Corp в 2005 году.

Внушительные результаты Lenovo не остались не замеченными для инвесторов, благодаря чему акции компании в этом году подорожали почти на 16 процентов, в то время как бумаги ее конкурентов - HP, Dell Inc и Acer Inc - за аналогичный период в цене потеряли.