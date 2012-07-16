Вступили в силу новые правила перевозок

С 15 июля вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно усиления административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные переезды и перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Текст закона опубликован в газете «Урядовый курьер» №124 от 14 июля 2012 года.

Закон предусматривает, что нарушение лицом, которое управляет транспортным средством, правил движения через железнодорожный переезд влечет за собой наложение штрафа от 20 до 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Въезд на железнодорожный переезд лицом, которое управляет транспортным средством, в случаях, когда движение через переезд запрещено, влечет за собой наложение штрафа от 50 до 70 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с оплачиваемым изъятием транспортного средства у его владельца или без такового, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с оплачиваемым изъятием транспортного средства у его владельца или без такового, либо административный арест на срок от семи до десяти суток с оплачиваемым изъятием транспортного средства у его владельца или без такового.

Нарушение, совершенное водителем транспортного средства во время предоставления услуг по перевозке пассажиров или во время перевозки опасных грузов, влечет за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех лет с оплачиваемым изъятием транспортного средства у его владельца или без такового либо административный арест на срок от 10 до 15 суток с оплачиваемым изъятием транспортного средства у его владельца или без такового.

Также установлено, что перевозка пассажиров автобусами в ночное время (с 22.00 до 6.00), кроме осуществляемых на маршрутах общего пользования в режиме регулярных пассажирских перевозок, а также осуществляемых автобусами, оборудованными тахографами, влечет за собой наложение штрафа на водителей от 50 до 80 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Повторное в течение года совершение любого из нарушений, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, влечет за собой наложение штрафа от 80 до 120 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

К перевозкам пассажиров автобусами в ночное время (с 22.00 до 6.00), кроме используемых на маршрутах общего пользования в режиме регулярных пассажирских перевозок, допускаются автобусы, оборудованные контрольными приборами (тахографами) регистрации режима труда и отдыха водителей.