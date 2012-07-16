Ежесуточная погрузка на железных дорогах сохранилась на уровне 1 млн тонн

Ежесуточная погрузка на железных дорогах Украины за 6 месяцев 2012 года составила 1,014 млн тонн, что составляет 99,8% от уровня аналогичного периода 2011 года.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в первом полугодии 2012 года в среднем за сутки нагружалось 15,991 тыс. вагонов.

В январе-июне 2012 года оборот грузового вагона составил 6,16 суток — на 2,3% меньше, чем в первом полугодии 2011 года.

Простой вагона на одной технической станции составил 8,24 часа.

Кроме того, в «Укрзализныце» сообщили, что за 6 месяцев 2012 года среднесуточный пробег локомотива составил 483 км — на 2,5% больше, чем годом ранее, среднесуточная производительность локомотива увеличилась на 4% - до 1386 тыс. т/км брутто.

Напомним, железные дороги Украины в январе-июне 2012 года перевезли 224,74 тонн грузов - на 1% больше, чем в январе-июне 2011 года.

Справка УНИАН. Инвентарный парк наиболее востребованного подвижного состава - полувагонов "Укрзализныци" составляет 58,2 тыс. полувагонов. Кроме того 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям.