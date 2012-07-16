Минобороны в ближайшее время проведет испытание подлодки "Запорожье"

В ближайшее время Министерство обороны Украины планирует провести подводные испытание подлодки "Запорожье".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Кабаненко сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Выход подводной лодки «Запорожье» в море - это знаковое событие, потому что с подводной лодкой возрождается целый род Военно-морских сил: подводные силы. В ближайшее время эта подлодка планирует погрузиться, и будут проведены ходовые испытания в подводном положении", - сказал И.Кабаненко.

По его словам, после ходовых испытаний подлодка "Запорожье" будет введена в боевой состав флота.

И.Кабаненко также сообщил, что Минобороны проводит серьезную работу по возобновлению и обновлению вооружения и военной техники. С начала года, по его словам, обновлены 10 самолетов и до конца года планируется обновить еще 30.

Кроме того, И.Кабаненко сообщил, что на предприятиях продолжается капитальный ремонт 130 единиц вооружения, которые Минобороны планируют получить в своих войсках в октябре-декабре 2012 года. Это вертолеты, зенитно-ракетные комплексы, бронетанковая техника и боевые корабли. Также, по его словам, планируется модернизировать 21 образец вооружения и военной техники.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля подводная лодка «Запорожье» впервые, начиная с 1993 года, с использованием собственной силовой установки, в надводном положении вышла в Черное море для проведения первого этапа ходовых испытаний.

12 июня подводная лодка «Запорожье» вышла в море на один день для проведения испытаний в надводном положении.

Подлодка вошла в состав украинских ВМС в 1997 году в результате раздела Черноморского флота бывшего СССР.

За 2001-2011 годы подводная лодка “Запорожье” была капитально отремонтирована.