ЮЗЖД назначила дополнительный поезд Киев-Симферополь

Юго-западная железная дорога (ЮЗЖД) назначила дополнительный поезд

№ 294/293 сообщением Киев-Симферополь-Киев.

Как сообщил УНИАН в ЮЗЖД, поезд будет отправляться из Киева 15, 17, 24, 28, 30 июля и 1, 3, 13, 15, 17 августа в 14.00 и прибывать в Симферополь в 7.48.

В обратном направлении из Симферополя поезд отправится 16, 18, 25, 29, 31 июля и 2, 4, 14, 16, 18 августа 13.17 и прибудет в Киев в 5.28.