Китай профинансирует запуск экспресса между Борисполем и Киевом - СМИ

На прошлой неделе правительство Китая одобрило выделение кредита на 372,3 млн долл. под государственные гарантии для строительства "Воздушного экспресса" между Борисполем и Киевом, пишет газета «КоммерсантЪ».

Как рассказал изданию глава Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами Владислав Каськив, в конце минувшей недели правительство Китая ратифицировало соглашение с Украиной по реализации нацпроекта "Воздушный экспресс". Соглашение предусматривает выделение аэропорту "Борисполь" кредита в 372,3 млн долл. под госгарантии. В ближайшее время Украина выплатит Китаю комиссионный взнос за кредит, после чего Экспортно-импортный банк Китая предоставит первый транш в размере около 15 млн долл.

"Процесс согласования был достаточно длительным. Мы ожидаем первый транш в течение двух недель", - рассказал В.Каськив.

Кредит выдается сроком на 15 лет со ставкой LIBOR+3,5% и льготным периодом в 4 года. "Это первый инфраструктурный проект, который не будет финансироваться государством. Планируется выплачивать кредит уже из прибыли экспресса",— объяснил В.Каськив.

По его словам, формально процесс строительства уже начат, а экспресс может быть запущен в 2014 году. Подрядчиком строительства станет китайская компания China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation.

По словам В.Каськива, полную презентацию проекта с описанием его бизнес-плана планируется провести в сентябре.

"Для Китая этот проект интересен, так как государство получает двойную выгоду: крупный дорогостоящий заказ для своих предприятий и гарантированный возврат вложенных инвестиций. Оценить же плюсы для украинской стороны сложно без соответствующих расчетов",— отметил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Эксперты сомневаются, что такой проект можно сделать прибыльным. Замдиректора Центра политического и экономического анализа Антон Кравченко отметил, что экономически обоснованной ценой проезда в экспрессе может быть 10 долл. — столько сейчас платят пассажиры московского "Аэроэкспресса" (соединяющего вокзалы и аэропорты в Москве). Однако если через аэропорты московского авиаузла в прошлом году было перевезено около 50 млн пассажиров, то через "Борисполь" — всего 8 млн человек. "Экспресс может просто не набрать необходимый пассажиропоток. Особенно учитывая, что железная дорога плохо сообщается с метрополитеном, а маршрут экспресса неудобен жителям левого берега Киева, а это 40% его населения",— прокомментировал А.Кравченко.

Он отметил, что "Воздушный экспресс" может стать выгодным для пассажиров, только если будет иметь явное конкурентное преимущество перед остальными видами транспорта. Сейчас минимальная стоимость проезда в "Борисполь" от Центрального вокзала на маршрутке составляет 25 грн, а на такси — от 127 грн. Скорость движения при этом сопоставима — время электропоезда в пути составит 41 мин., тогда как на маршрутке (при отсутствии значительных пробок) — около 45 мин. А.Кравченко уверен, что проблему доставки пассажиров можно решить гораздо дешевле: "Для этого необходимо закупить дополнительно около 30 автобусов общей стоимостью 6-7 млн долл., которые бы ездили от метро "Бориспольская". Это будет намного дешевле".

Как известно, экспресс в "Борисполь" планировалось запустить к началу чемпионата Евро-2012. Однако финансирование проекта неоднократно откладывалось. Длина маршрута "Воздушного экспресса" (станция "Киев-Пассажирский"—"Борисполь") составит 37,4 км. Пока еще не решен вопрос остановок на пути следования экспресса (предположительно на "Выдубичах" и "Дарнице"). Для проекта необходимо построить 16 км железнодорожных путей, 3,5 км железнодорожной эстакады и терминал на железнодорожном вокзале. При паевом участии "Борисполя" будут закуплены четыре электропоезда по пять вагонов каждый.

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