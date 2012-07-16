Предприятия транспорта Украины за 6 месяцев сократили грузоперевозки на 4,2%

В январе-июне 2012 года предприятия транспорта Украины перевезли 379,8 млн тонн грузов – на 4,2% меньше, чем в январе-июне 2011 года.

Как сообщает Государственная служба статистики, грузооборот транспорта в январе-июне т.г. сократился на 8,5% – до 196,816 млрд т/км.

Перевозка грузов на железнодорожном транспорте за 6 месяцев 2012 года составила 224,1 млн тонн, что составляет 99,8% от уровня прошлого года.

В частности, отправка грузов выросла на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) — на 12,6%, Южной железной дороге (ЮЖД) на 12%, Приднепровской ЖД (ПЖД) — на 1,2%.

В то же время отправка грузов снизилась на Одесской ЖД (ОЖД) — на 1,7%, Львовской ЖД (ЛЖД) — на 1,9%, Донецкой ЖД (ДЖД) – на 4,2%.

Грузооборот железнодорожного транспорта в январе-июне т.г. составил 118,862 млрд т/км — на 0,1% больше, чем в январе-июне 2011 года.

Автотранспортные предприятия в январе-июне 2012 г. увеличили перевозку грузов на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 83,6 млн тонн. Грузооборот автомобильного транспорта вырос на 2% – до 18,623 млрд т/км.

Трубопроводный транспорт Украины сократил транспортировку грузов на 19,2% - до 68,9 млн тонн. В частности, перекачка газа сократилась на 16,9%, нефти – на 33%, аммиака – на 9,8%. Транзит нефти сократился на 23,3%, газа – на 23,6%, аммиака – на 15,4%.

Грузооборот трубопроводного транспорта снизился на 24,9% – до 56,299 млрд т/км.

Авиационные предприятия Украины в январе-июне 2012 года перевезли 52,2 тыс. тонн грузов – на 21,2% больше, чем в январе-июне 2011 года. Грузооборот авиационного транспорта сократился на 5,3% – до 167,9 млн т/км.

Предприятия водного транспорта снизили перевозки грузов на 74,8% – до 3,1 млн тонн. Грузооборот водного транспорта Украины сократился на 26,5% по сравнению с январем-июнем 2011 г. – до 2,864 млрд т/км.

Справка УНИАН. В 2011 году предприятия транспорта Украины перевезли 811,7 млн тонн грузов, что на 7,47% больше, чем за 2010 г. Грузооборот транспорта в январе-декабре 2011 года вырос на 5,7% - до 426,4 млрд т/км.

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Автотранспорт Украины за 6 месяцев увеличил грузоперевозки на 1,6% и сократил пассажирские перевозки на 8%

Предприятия автомобильного транспорта Украины, с учетом перевозок физическими лицами - предпринимателями, в январе-июне 2012 года увеличили перевозки грузов на 1,6% по сравнению с январем-июнем 2011 года - до 83,6 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Грузооборот автомобильного транспорта в январе-июне 2012 года вырос на 2% по сравнению с январем- июнем 2011 года - до 18,624 млрд т/км.

Кроме того, Госстат сообщает, что пассажирские перевозки автомобильным транспортом в январе-мае 2012 года сократились на 7,5% по сравнению с январем-июнем 2011 года - до 1,682 млрд пассажиров. При этом перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц - предпринимателей снизились на 11%.

Пассажирооборот автотранспорта за январь-июнь 2012 года снизился на 1,6% - до 24,616 млрд пасс./км.

Справка УНИАН. Предприятия автомобильного транспорта Украины, с учетом перевозок физическими лицами - предпринимателями, в 2011 году увеличили перевозки грузов на 12,6% - до 178,3 млн тонн. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом в 2011 году сократились на 3,3% по сравнению с 2010 годом - до 3,6 млрд пассажиров.

В январе-мае предприятия автомобильного транспорта Украины, с учетом перевозок физическими лицами — предпринимателями увеличили перевозки грузов на 3,4% по сравнению с январем-маем 2011 года - до 68,9 млн тонн, пассажирские перевозки автомобильным транспортом в январе-мае 2012 года сократились на 9,2% по сравнению с январем-маем 2011 года - до 1,399 млрд пассажиров.

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Авиатранспорт Украины в январе-июне увеличил транспортировку грузов на 21%, а перевозку пассажиров – на 11%

Перевозки грузов авиационным транспортом Украины в январе-июне 2012 года выросли на 21,2% по сравнению с январем-маем 2011 года – до 0,052 млн тонн.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, грузооборот авиационного транспорта в январе-июне т.г. сократился на 5,3% – до 167,9 млн т/км.

Также Госстат сообщает, что авиационные пассажирские перевозки в январе-июне 2012 года выросли на 10,9% – до 3,5 млн пассажиров.

Справка УНИАН. Авиатранспорт Украины в 2011 году увеличил транспортировку грузов на 3% – до 0,1 млн тонн. Пассажирские авиационные перевозки в 2011 году выросли на 22,7% – до 7,5 млн пассажиров.

В январе-мае 2012 года перевозки грузов авиационным транспортом Украины в январе-мае 2012 года выросли на 30,2% по сравнению с январем-маем 2011 года – до 0,047 млн тонн, авиационные пассажирские перевозки в январе-мае 2012 года выросли на 8,3% – до 2,6 млн пассажиров.