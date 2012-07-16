«Укрзализныця» сократила срок нахождения украинских полувагонов за рубежом

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сократила с 45 до 10 суток срок нахождения полувагонов за пределами Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на начальника главного коммерческого управления «Укрзализныци» Юрия Меркулова.

«Если раньше за рубежом находилось до 20%, а в пиковые периоды до 60% от количества полувагонов в инвентарном парке, то сейчас в целом не более 700 полувагонов. Сегодня подвижной состав работает на территории Украины для удовлетворения потребностей отечественной экономики», - сказал он.

Ю.Меркулов также сообщил, что в рабочем парке «Укрзализныци» сейчас имеется 47 тыс. полувагонов, тогда как для перевозки грузов в целом необходимо 60 тыс.

Напомним, «Укрзализныця» в ходе реформирования грузовых железнодорожных перевозок изменила юридический статус полувагонов с «инвентарного парка» на «собственный» и передала их на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов "Укрспецвагон».