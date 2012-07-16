УЗ отмечает неэффективность штрафных санкций для возврата подвижного состава

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») отмечает, что для возврата из-за рубежа вагонов, имеющих статус «инвентарный», недостаточно существующих штрафных санкций.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на начальника главного коммерческого управления «Укрзализныци» Юрия Меркулова.

В частности, Ю.Меркулов отметил, что продолжается работа передаче на баланс Государственного предприятия «Укррефтранс» крытых вагонов.

«На сегодня из 8800 переданных вагонов со статусом «собственный» перерегистрированы 1600 вагонов. Около 60% крытых украинских вагонов, которые имеют статус «инвентарный», не возвращаются из Казахстана по 60 и более суток. Существующих экономических рычагов воздействия - штраф в 200 швейцарских франков - не достаточно, чтобы вернуть вагон в Украину», - сказал он.

Также Ю.Меркулов сообщил, что более 50% платформ, которые сегодня остаются в инвентарном парке, на сегодня находятся на территории стран СНГ, «поскольку действуют международные соглашения о совместном использовании инвентарного парка».

В то же время, переданные на баланс ГП «Лиски» лесовозы и транспортеры перерегистрированы с изменением статуса.

Справка УНИАН. Из-за сверхнормативной задержки полувагонов и их простоя на подъездных путях предприятий за 6 месяцев 2012 года потеря грузовых ресурсов по стране в целом составила 153 649 полувагонов, а недополученный доход украинских железных дорог составил 96 млн грн.