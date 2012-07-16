На переходе «Новая Гута» - огромные автоочереди. Минск предлагает объезд

Минск. На белорусско-украинском переходе «Новая Гута» образовались огромные автомобильные очереди. В связи с этим пограничники рекомендуют для выезда в Украину воспользоваться другими пунктами пропуска.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-центр Госпогранкомитета Беларуси.

«В связи с возникшей очередью легковых автомобилей в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе Государственный пограничный комитет Беларуси рекомендует водителям воспользоваться для выезда в Украину соседними пунктами пропуска – «Веселовка» и «Комарин», - говорится в сообщении Госпогранкомитета.

По данным на 14.00 16 июля, в очереди на выезд из Беларуси в «Новой Гуте» находилось около 140 легковых автомобилей.