Эксперты подсчитали, сколько грузовых вагонов нужно железным дорогам Украины

Железные дороги Украины для сохранения рыночных позиций железнодорожного транспорта при росте грузооборота на 3% в период 2011-2020 гг. должны приобрести 111 тыс. новых вагонов на сумму 65 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), к такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании AT Kearney, которая провела диагностику существующей модели рынка и состояния железнодорожной отрасли.

По расчетам экспертов компании, для обеспечения возрастающего грузооборота в течение ближайших 10 лет необходима закупка более 2 тысяч грузовых локомотивов на сумму 68 млрд грн.

«При существующем уровне собственных источников финансирования «Укрзализныця» не сможет реализовать необходимый объем инвестиций, поскольку ежегодно увеличивается разрыв между прибылью от перевозок и необходимым уровнем инвестиций», - отмечает менеджер компании AT Kearney Екатерина Шеремет.

Е. Шеремет отметила, что в 2011 году прибыль «Укрзализныци» от перевозок составила 5,9 млрд грн, а необходимый уровень инвестиций - 26,9 млрд грн.

«Следует учитывать, что недоинвестирование в 10 тыс. вагонов (примерно 5% парка) приводит к потере 15 млрд тонн/км грузооборота или 1,6 млрд грн выручки», - сказала она.

Эксперты компании AT Kearney также отметили, что в ходе реформирования железнодорожного транспорта Украины должна быть решена задача увеличения инвестиций в обновление основных фондов и развитие отрасли.

«Реформирование железнодорожной отрасли позволит увеличить внутренние инвестиции за счет обновления основных фондов железных дорог Украины, а также привлечь внешние инвестиции путем создания структуры, привлекательной для инвесторов и прозрачной относительно своих финансовых потоков», - отметила Е.Шеремет.

По мнению экспертов A.T. Kearney, эксплуатация парка грузовых вагонов железных дорог может быть улучшена за счет роста эффективности управления парком грузовых вагонов.

Напомним, для контролируемости парка грузовых вагонов «Укрзализныця» осуществила изменение юридического статуса полувагонов с «инвентарного» на «собственный», передав их на баланс государственных вагонных компаний. Организацию и логистику перевозок грузов в грузовых вагонах осуществляет ГП «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ) на основании соглашений между УТЛЦ, государственными вагонными компаниями и заказчиками перевозок.

Справка УНИАН. Компания A.T. Kearney, один из лидеров в области стратегического консалтинга, была основана в Чикаго в 1926 году. Сейчас представительства компании расположены в 39 странах Европы, Америки и Азии.

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