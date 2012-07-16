ЮЖД включила в состав поезда «Белгород-Симферополь» прицепную группу вагонов

В связи с увеличением пассажиропотока в крымском направлении Южная железная дорога по согласованию с ОАО «РЖД» включила в состав поезда №429/430 «Белгород-Симферополь» (Юго-Восточная железная дорога) прицепную группу вагонов.

Об этом сообщает пресс-центр ЮЖД.

По их данным, до конца июля в составе поезда №429/430 будут курсировать три плацкартных вагона Южной железной дороги, в августе – три плацкартных и два купейных вагона.

Напомним, что дополнительный поезд №429/430, назначенный на период с 14 июля по 30 августа, а также 1 сентября, отправляется из Харькова по четным числам в 1.35 и прибывает в Симферополь в 11.10. Отправление из Симферополя в тот же день, в 19.30, прибытие в Харьков – в 5.38.

При наличии двух смежных нечетных чисел 31 и 1 поезд отправится из Белгорода прибытием и отправлением из Симферополя 30/07, 1,4/08, прибытием в Белгород 31/07, 2,5/08.

Предварительная продажа проездных документов на поезд № 429/430 «Белгород-Симферополь» производится билетными кассами «Укрзализныци» по всему маршруту следования поезда.