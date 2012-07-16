В течение трех суток на территории ЛЖД по вине водителей произошло 3 ДТП

В течение трех суток 12-14 июля на территории Львовской железной дороги (ЛЖД) по вине водителей автотранспорта произошло 3 ДТП, в одном из которых погибли двое детей.

Как сообщает пресс-служба ЛЖД, в частности, 12 июля в 14.35 на перегоне Милячи - Дубровица (Ровенская обл.) грузовой микроавтобус «Фольксваген» при исправно работающей автоматической светофорной сигнализации выехал на переезд и был сбит дизель-поездом № 6389 сообщением Горынь-Здолбунов.

Также 12 июля в 23.46 на перегоне Ясиня-Рахов (Ивано-Франковская область) автомобиль ВАЗ-2104 выехал на переезд, где был сбит поездом. В автомобиле были две пассажирки, которых после аварии были госпитализированы с сотрясением мозга.

14 июля в 16.12 на перегоне Рожище-Переспа (Волынская область) автомобиль Шкода Фелиция выехал на переезд и был сбит электропоездом сообщением Ковель-Здолбунов. В этой аварии погибли четырехмесячная внучка и 15-летняя дочь водителя, а четырехлетняя внучка и 24-летняя невестка с многочисленными травмами находятся в больнице. Автомобиль ремонту не подлежит, а на электропоезде имеют повреждения.

По заключению ГАИ, ни в одном из этих случаев вины железной дороги нет.