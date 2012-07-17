ЮЖД увеличила среднесуточный пробег локомотива до 471 км

Южная железная дорога в январе-июне 2012 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличила среднесуточный пробег локомотива на 9,5% - до 471 км.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

В том числе в 1 полугодии 2012 года среднесуточный пробег локомотивов на электротяге по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 5,4% - до 505 км, а среднесуточный пробег локомотивов на теплотяге увеличился на 12,8% - до 398 км.

На ЮЖД средний вес поезда в январе-июне 2012 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,1% и составил 3495 тонн. Техническая скорость локомотивов в 1 полугодии 2012 года увеличилась на 3,1% - до 45,3 км/ч. Среднесуточная производительность локомотивов увеличилась на 14,1% - до 1349,0 тыс т-км. бр.