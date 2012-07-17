БЖД закупила более 1,3 тыс. грузовых вагонов

Минск. Белорусская железная дорога в первом полугодии 2012 года закупила 1,345 тыс. грузовых вагонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЖД.

В частности, приобретено 116 крытых вагонов, 541 вагон-цистерна, 233 хоппер-цементовоза и 455 полувагонов.

Всего в 2012 году БЖД планирует приобрести 3,596 тыс. грузовых вагонов.

«Обновление подвижного состава является одним из важнейших инвестиционных проектов Белорусской железной дороги, которая проводит в данном направлении целенаправленную работу. С целью обеспечения растущих объемов грузоперевозок Белорусская железная дорога увеличивает темпы обновления вагонного парка», - подчеркнули на БЖД.

Справка УНИАН. Согласно государственной программе развития железнодорожного транспорта Республики Беларусь на 2011-2015 годы, к концу пятилетки БЖД закупит в общей сложности 12,5 тысячи единиц нового подвижного состава.