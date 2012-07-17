Реконструкция Почтовой площади будет проходить при минимальном ограничении движения

Премьер-министр Украины Николай Азаров заверяет, что реконструкция столичной Почтовой площади будет проходить при минимальном ограничении движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после посещения Деснянской водопроводной станции.

«Начинается реконструкция, наверное, самой сложной транспортной развязки в городе Киеве. Из тех, что мы построили, Почтовая площадь, наверное, самая сложная и самая напряженная. Предстоит решить там чрезвычайно сложные задачи. Мы ставим задачи перед строителями и перед проектировщиками в минимальной степени ограничить движение транспорта», - сказал Н.Азаров.

По словам премьера, перед началом строительства тоннеля в районе Почтовой площади проектировщики должны будут построить обходной путь.

Как сказал Н.Азаров, развязка на Почтовой площади будет многоярусной.

«Задача состоит в том, чтобы решить эту проблему, достаточно сложную, без единого светофора. Чтобы никаких задержек на этой развязке не было. Мы приступаем к сооружению развязок, которые позволят с Набережного шоссе уходить на Дружбы народов и с Дружбы народов уходить на Набережное шоссе», - подчеркнул Н.Азаров.

Глава правительства отметил, что, несмотря на то, что эти направления существуют уже достаточно давно, до сих пор таких развязок не было и это увеличивало нагрузку на мост Патона.