Пассажиры ПЖД за 6 месяцев выпили в поездах 2,7 млн стаканов чая и кофе

За 6 месяцев 2012 года пассажиры Приднепровской железной дороги (ПЖД) заказали в поездах 2,710 млн стаканов чая и кофе.

Как сообщает ПЖД, в частности, пассажиры заказали 2,6 млн стаканов чая и 110 тыс. стаканов кофе.

Через билетные кассы в составе стоимости билета пассажиры приобрели 465,776 тыс. стаканов чая.

Напомним, что с 1 июля пассажиры могут оплатить чай при покупке железнодорожного билета.

При этом в стоимость включается то количество стаканов чая, которые пожелает пассажир, а на билете делается соответствующая отметка.

Если пассажир не оплатил чай при покупке билета, заказать чай или кофе можно непосредственно у проводников пассажирских вагонов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

В январе январе-июне 2012 года перевезла в дальнем следовании 4,387 млн пассажиров - на 0,6% меньше аналогичного периода прошлого года.