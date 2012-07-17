Киевский метрополитен планирует увеличить количество поездов на линиях с сентября

Для обеспечения надлежащих пассажирских перевозок в осенне-зимний период 2012-2013 гг. коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» разработает и с 3 сентября введет в действие зимний график движения поездов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП «Киевский метрополитен», зимний график предусматривает, прежде всего, увеличение количества пар поездов, которые выходят на линии для перевозки пассажиров. Соответственно, будут уменьшены интервалы между проездами, что обеспечит перевозку пассажиропотока, который с началом занятий в учебных заведениях и возвращением людей из отпусков в столицу значительно вырастет.

Летний график работы метрополитена действует в течение июля и августа.

Кроме того, в метрополитене сообщили, что ведется подготовка к зиме, в частности, специалисты корректируют оперативные планы снегоборьбы, которыми предусмотрен порядок, сроки, последовательность и средства очистки от снега путей, стрелочных переводов и прилегающих станций. Также определяются места складирования снега на промышленных площадках электродепо и согласовываются с районными дорожно-эксплуатационными управлениями Киева места для складирования снега на свалках.

Продолжается работа по ремонту и подготовке в зимних условиях подвижного состава, автомобильного, моторельсового транспорта, снегоочистительной техники. На вагоноремонтном заводе метрополитена проведен капитальный и текущий ремонты 90 вагонов, также отремонтировано 7 эскалаторов, заменено 419 дефектных переводных брусьев, выполнен текущий ремонт 17 стрелочных электроприводов.

Кроме того, на объектах метрополитена ведутся работы по подготовке служебно-производственных помещений, корректируются графики работы освещения, отопления и тому подобное.