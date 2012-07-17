ПЖД с 7 утра восстановила график движения поездов по станции Симферополь

С 7:00 вторника, 17 июля, вокзал Симферополь принимает и отправляет грузовые и пассажирские поезда по графику, сообщает Приднепровская железная дорога (ПЖД).

«С 7:00 17 июля вокзал Симферополь работает в обычном режиме, отправляя и принимая грузовые и пассажирские поезда в обоих направлениях по график», - говорится в сообщении дороги.

ПЖД также сообщила, что задержка ряда пассажирских и пригородных поездов в ночь на 17 июля составила не более 1 часа и была вызвана «проблемами с контактной сетью на нечетной колее вокзала».

Неисправности в контактной сети произошли 17 июля в 4:10.

Во время ремонтных работ движение поездов в обоих направлениях осуществлялось только по парной колее.

Напомним, утром 17 июля ряд СМИ сообщил о задержках приема и отправления поездов по станции Симферополь более чем на два часа.