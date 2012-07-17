Microsoft представила рынку новую версию офисных программ для планшетов

Американская Microsoft Corp представила новую версию пакета офисных программ Office, сделанную специально для планшетов и других устройств с сенсорными дисплеями.

Как сообщает Reuters, новый Office, разрекламированный главой Microsoft Стивом Балмером как самый амбициозный вариант данного ПО, пользуется преимуществами облачных технологий и предназначен для работы с готовящейся выйти в продажу операционной системой Windows 8.

Облачная обработка данных предполагает хранение документов и настроек в интернете, а из прочих важных опций программного пакета Office - возможность пользоваться видеовызовами через Skype, сервис, приобретенный Microsoft в 2011 году за 8,5 миллиарда долларов.

Последний Office, один из ключевых стимуляторов роста прибыли Microsoft, явился, своего рода, оборонительным ходом компании на фоне попыток ее конкурентов - Apple Inc и Google Inc - также занять нишу в сфере разработок аналогичного ПО, области, в которой Microsoft всегда чувствовала себя лидером.

При этом Microsoft пока не сообщила, планирует ли выпустить версии Office для планшетов Apple iPad и девайсов с ОС Google Android.