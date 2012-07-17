МАУ получила разрешение на полеты в Алматы на период летней навигации

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 13 июля получила разрешение авиационных властей Казахстана на полеты по маршруту Киев - Алматы - Киев на период летней навигации.

“13 июля получено разрешение на выполнение ежедневных регулярных рейсов на весь период летней навигации ИАТА-2012 до 26 октября 2012 года”, - сообщили УНИАН в МАУ.

Напомним, в начале лета Комитет гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан отказался предоставить МАУ на весь летний период разрешение на выполнение регулярных рейсов по маршруту Киев - Алматы - Киев” и разрешил на период Чемпионата Европы по футболу Евро-2012 полеты с 6 июня по 10 июля по временному разрешению.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Основная деятельность МАУ – это пассажирские и грузовые перевозки. Флот компании состоит из 19 самолетов Boeing 737 различных модификаций. Базовым аэропортом МАУ является Государственный международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).