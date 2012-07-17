Тернопольский аэропорт заработал после длительного простоя

В Тернополе после длительного постоя заработал аэропорт. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, работа аэропорта была возобновлена вчера, до этого он около года не работал.

«Мы нашли средства, чтобы заплатить за лицензию, и со вчерашнего дня наш аэропорт возобновил деятельность. … Мы получили от главы Харьковской облгосадминистрации оборудование для прохождения таможенного контроля, которое вскоре будет установлено. Благодаря инициативе директора аэропорта имеем специальное оборудование светотехники для освещения полосы. Планируем также осветить участок дороги от аэропорта к Тернополю», – цитирует пресс-служба председателя ТОГА Валентина Хоптяна.

В. Хоптян отметил, что вскоре из Тернополя будут осуществляться регулярные рейсы в Турцию, Италию, а также в Киев, Крым и другие области Украины.

Справка УНИАН. Тернопольский аэропорт был введен в эксплуатацию в мае 1985 года.

В 2004 году аэропорт получил статус международного.

В последние годы регулярные рейсов в Тернопольском аэропорту не осуществлялись, он принимал лишь чартерные авиарейсы.