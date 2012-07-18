Азаров: "Уровень травматизма и смертности на дорогах перешел уже в стадию эпидемии"

Премьер-министр Николай Азаров подчеркивает необходимость повышения безопасности на автодорогах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

"К сожалению, высокий уровень травматизма и смертности на дорогах перешел уже в какую-то стадию эпидемии. Эпидемии, которая убивает и калечит. Только за первую половину 2012 года на автодорогах страны в дорожно-транспортных происшествиях пострадало и погибло больше 17 тысяч человек. Рост количества транспортных средств, их скоростей выставляет новые требования и относительно беспечности пассажирских перевозок. Это чрезвычайно актуальная тема. Ведь на сегодняшний день половина всех пассажиров в Украине перевозится автомобильным транспортом. Поэтому аварии при участии пассажирского транспорта приобретают особый резонанс и, вполне понятно, общественную обеспокоенность", - сказал Н.Азаров.

По его словам, подавляющее большинство пассажиров подтвердят, что, садясь в автобус или так называемую маршрутку, они не имеют гарантии, что транспортное средство является исправным, водитель - квалифицированным или не уставшим, и что он не будет систематически нарушать правила дорожного движения.

"Иногда, особенно на междугородных маршрутах, водители развивают скорость гоночных автомобилей. Однако, что главнее всего, редко бывают наказаны за такие нарушения. У людей возникает вопрос: куда смотрят местные органы власти, предоставляющие разрешения на перевозку, Государственная инспекция по безопасности на наземном транспорте, осуществляющая лицензирование, Министерство внутренних дел, специалисты которого должны следить за безопасностью на дорогах? Контролеры есть, а прогресса – нет. Сложилась парадоксальная ситуация – из года в год увеличивается количество штрафов, админпротоколов за нарушение в сфере пассажирских перевозок. Но это не уменьшает количества травматизма и смертельных случаев на дорогах. Нужны немедленные и решительные действия", - отметил премьер.

Н.Азаров обратил внимание Министерства внутренних дел и всех его подразделений, особенно Госавтоинспекции, на то, что безопасность движения была и является их наиболее приоритетной задачей.

"Но обеспечивается ли она сегодня должным образом? Задача Мининфраструктуры и Минэкономразвития - надо посмотреть, не излишне ли мы увлеклись дерегулированием. Особенно там, где речь идет о безопасности наших людей. Это касается и грузовых перевозок, и, в первую очередь, пассажирских перевозок, к которым, возможно, требования должны быть более строгими. Также остаются нерешенными еще несколько проблем в сфере перевозок пассажиров, в частности, отсутствие любых требований относительно оформления нерегулярных перевозок, недостатки в функционировании сети автостанций, что создает социальное напряжение среди перевозчиков. Все это снижает качество и безопасность перевозок", - отметил Н.Азаров.

По его мнению, есть острая необходимость установить более жесткий контроль за состоянием здоровья водителей, степенью их усталости, как этого требуют международные правила, а также за технической исправностью транспортных средств.

Премьер-министр отметил, что уже дано поручение откорректировать требования к безопасности во время движения экскурсионных автобусов.

«Надо еще раз пересмотреть требования относительно передвижения автобусов с людьми в ночное время суток, строго контролировать время, проведенное водителем за рулем, а также проверять наличие сменных водителей в автобусах дальнего сообщения в любое время суток», - заявил Н.Азаров.

Он поручил Министерству инфраструктуры вместе с МВД пересмотреть систему допуска водителей к перевозкам пассажиров автомобильным транспортом.

"Недопустимыми являются факты, которые допускаются сегодня, когда перевозкой пассажиров может заниматься человек, который проучился два месяца в автошколе и получил удостоверение водителя. Задача Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте вместе с МВД - положить начало в августе 2012 года месячнику по безопасности дорожного движения. Это, как минимум, 30 дней масштабных информационных мероприятий, нацеленных на повышение информированности и осознания обществом наиболее острых проблем безопасности дорожного движения", - резюмировал Н.Азаров.