Отдыхающих призывают заранее приобретать ж/д билеты из Крыма

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» призывает отдыхающих заранее приобретать железнодорожные билеты из Крыма для обеспечения логистики пассажирских перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак.

«Чтобы анализировать пассажирский поток и своевременно сделать досылку поездов в Крым, мы призывает покупать билеты из Крыма заранее. Мы будем видеть, какой спрос есть и сколько необходимо задействовать поездов и вагонов, чтобы обеспечить перевозки», - сказал он.

В.Козак сообщил, что на сегодняшний день на летних железнодорожных пассажирских перевозках в крымском направлении предусмотрена 101 пара поездов, из которых 71 назначены на летний период, а шесть являются разовыми.

Всего для обеспечения перевозок летом 2012 года задействовано 300 пар пассажирских поездов, из которых 88 назначены на летний период, а 41 – разовые, предназначены для перевозки организованных групп пассажиров.

В.Козак сообщил также, что за полтора летних месяца железные дороги Украины перевезли 10,2 млн. пассажиров.

В крымском направлении доставлено 1,5 млн. пассажиров – на 4% больше, чем за июнь и первую половину июля 2011 года.

Для организации летних перевозок «Укрзализныци» капитальным ремонтом отремонтировано 35 пассажирских локомотивов на сумму 190 млн грн, 528 пассажирских вагонов на сумму 128,5 млн грн, 44 секций электропоездов на сумму 101 млн грн.

Напомним, что в летних пассажирских перевозках «Укрзализныця» задействовала 563 локомотива, из которых 178 - грузовые.