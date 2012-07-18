УЗ в ближайшие дни объявит результаты конкурса по закупке 5 тысяч полувагонов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» намерена в ближайшие дни определить победителя конкурса по приобретению в лизинг 5 тысяч полувагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил генеральный директор "Укрзализныци" Владимир Козак.

«В начале следующей недели мы определим победителя», - сказал он.

В. Козак отметил, что конкурс на закупку полувагонов был объявлен в январе 2012 года, однако в течение 5 месяцев он переносился семь раз из-за отсутствия конкурсных предложений. «К сожалению, на конкурс не заявлялась ни одна компания. В течение пяти месяцев конкурс переносили семь раз, но в июле конкурс прошел удачно», - сказал он.

По словам гендиректора, в конкурсе принимали участие три компании.

Напомним, по информации «Укрзализныци», в рабочем парке ведомства в настоящее время имеется 47 тыс. полувагонов, тогда как для перевозки грузов в целом необходимо 60 тыс.