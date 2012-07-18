Работы по внедрению электронных пассажирских билетов планируют завершить в октябре

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в октябре завершить работу по переходу на электронные пассажирские билеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак.

Он сообщил, что «Укрзализныця» завершает работу с Государственной налоговой администрацией для внедрения электронных билетов.

«Мы ожидаем, что в октябре уйдем от бланков строгой отчетности и перейдем на электронный билет», - сказал он.

В.Козак сообщил, что при покупке билета через Интернет с октября не нужно будет распечатывать билеты в кассе. «Будет разработан порядок, когда можно будет купить билет через Интернет и непосредственно садиться в поезд, будет определяться фискализация билетов, определяться личность купившего билет через Интернет. К октябрю такая работа будет закончена», - сказал В.Козак.

По словам В.Козака, на сегодняшний день продажи билетов через Интернет составляют 3,2% от общей продажи железнодорожных билетов.