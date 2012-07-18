ПЖД за 6 месяцев перевезла в вагонах-автомобилевозах более 1 тыс. автомобилей

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 6 месяцев 2012 года перевезла вагонами-автомобилевозами 1 132 автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, в частности, «Столичный экспресс» Днепропетровск-Киев за январь-июнь 2012 года перевез в Киев 240 автомобилей и в Днепропетровск - 344. Поездом Киев-Симферополь в Киев было перевезено 165 автомобилей, в Симферополь - 383.

Напомним, вагоны-автомобилевозы курсируют в составе пассажирских поездов №165/166 Киев-Днепропетровск и №12/11 Киев-Симферополь.

В июне 2012 года вагоны-автомобилевозы перевезли 288 автомобилей.

Справка УНИАН. В состав поездов можно включить только по одному вагону-автомобилевозу.

Вагон-автомобилевоз способен перевезти 6-7 автомобилей общим весом 10 тонн и максимально допустимой высотой автомобилей 1,72 м.

Стоимость перевозки автомобилей зависит от их веса. Так, стоимость перевозки автомобиля весом 500 кг составляет 192,60 грн, 1 000 кг - 385,20 грн, 1 500 кг - 577,80 грн, 2 000 кг - 770,40 грн и 2 500 кг - 885,96 грн.