«Укрзализныця» завершает работу над подготовкой постановления Кабмина о создании ПАО

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») завершает работу над подготовкой проекта постановления правительства о создании публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования с учетом замечаний министерств и ведомств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак, комментируя ход реформы железнодорожного транспорта страны.

«Реформа идет согласно графику. Подготовлено постановление Кабмина о создании публичного акционерного общества железнодорожного транспорта. Мы получили замечания от всех министерств и ведомств, мы над ними работаем, и вскоре оно будет опять разослано в министерства и ведомства для согласования и вынесено на Кабмин», - сказал В. Козак.

Он напомнил, что «реформа железнодорожного транспорта не предполагает приватизации, так как эти вопросы будет решать не компания, а правительство».

«Приватизировать можно, если будет решение правительства, воля Верховной Рады, внесение соответствующих изменений в закон, которые будут подписаны Президентом. Не компания (ПАО ж/д транспорта общего пользования - УНИАН) будет принимать решения».

В.Козак также отметил, что приватизация 1-й грузовой компании в Российской Федерации была проведена по решению правительства РФ.

«Я считаю, что у нас пока так вопрос не стоит и в ближайшем будущем стоять не будет», - сказал гендиректор «Укрзализныци».

Справка УНИАН. Реформа железнодорожного транспорта Украины продлится 7 лет и будет полностью завершена до 2019 года.

Планируется, что реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа. На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функции между нею и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будут образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.