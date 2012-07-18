Инвестиции в кардинальное обновление парка пассажирских вагонов могут составить 2 млрд долл. - УЗ

Инвестиции в кардинальное обновление парка пассажирских вагонов, исходя из стоимости 1 пассажирского вагона из нержавеющей стали производства Крюковского вагонзавода, могут составить 2 млрд долларов США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Владимир Козак.

Он также отметил, что «Укрзализныця» на сегодняшний день не имеет таких средств.

«Сегодня 1 пассажирский вагон из нержавеющей стали производства Крюковского вагоностроительного завода стоит около 2 млн долларов США. Для обновления парка необходимо произвести закупки на 2 млрд долларов. Самостоятельно, без бюджетных средств, железные дороги не смогут обновить парк пассажирских вагонов», - сказал В.Козак.

По его словам, «большинство пассажирских вагонов, используемых на железных дорогах Украины, сегодня морально и физически устарели».

«За 21 год независимости государства железные дороги Украины не получали из бюджета ни копейки. Мы убеждены, что следующий год станет переломным - из государственного бюджета начнут выделяться средства на обновление пассажирских вагонов и компенсации за проезд льготных категорий населения начнут поступать в полном объеме», - сказал В.Козак.

Справка УНИАН. Парк вагонов, который железные дороги Украины используют для обеспечения пассажирских перевозок, составляет около 5 тыс. вагонов. Из них системой кондиционирования оборудованы около 2 тыс. вагонов.