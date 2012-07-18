УЗ планирует до 2013 года урегулировать вопрос возврата крытых грузовых вагонов с территории СНГ

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует до 2013 года урегулировать вопрос возврата украинских крытых грузовых вагонов с территории стран СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в среду, 18 июля, сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак, комментируя тему возврата украинского подвижного состава из-за рубежа.

«Наши предприятия испытывают недостаток таких вагонов, в том числе — во внутренних перевозках. Мы объявляем срочный возврат, нам платят за вагоны деньги, но все равно вагоны не возвращаются. Нами направлено письмо в Кабинет министров для принятия решения и в ближайшее время такой вопрос будет рассмотрен. Я думаю, что к концу года мы поставим точку», - сказал В.Козак.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в парке крытых вагонов 8800 вагонов, из них в рабочем состоянии — 4600 вагонов.

По словам В.Козака, в июне 2012 года «62% нашего рабочего крытого подвижного состава находилось в странах СНГ. Крытые вагоны, которые попали в республики Средней Азии вообще не возвращались в Украину».

«Оборот крытого вагона составил более 45 суток, а отдельные крытые вагоны находились в этих регионах более 200 суток», - сказал он.

В.Козак также сообщил, что аналогичная ситуация у «Укрзализныци» сложилась с возвратом железнодорожных платформ.

По его словам, доходность крытого вагона при использовании на внутреннем сообщении составляет около 500 грн в сутки, в то время, как в странах СНГ — немногим более 150 грн в сутки.

В. Козак также сообщил, что «за рубежом находятся крытые вагоны, которые в рабочем состоянии, а те, которые находятся в Украине, как правило — это нерабочая рухлядь».

В то же время, В. Козак отметил, что перевод полувагонов из статуса «инвентарный» в статус «собственный» позволил сократить нахождение таких вагонов на территории стран СНГ втрое — с 30 до 10 суток.

«Если раньше в странах СНГ находилось 10 тыс. наших полувагонов, то сейчас их не более 1,5 тыс. Вопрос возврата парка полувагонов, которые являются наиболее дефицитными в нашей стране, нами практически решен, и мы ставим вопрос по обновлению парка полувагонов и закупке нового подвижного состава», - сказал он.

Напомним, по данным «Укрзализныци», в 2011 году за пределами Украины в среднем ежесуточно находилось около 8 тыс. украинских грузовых вагонов - вагоны украинского инвентарного парка эксплуатировались иностранными государствами из-за низкого тарифа.

Справка УНИАН. В ходе реформы грузовых железнодорожных перевозок с января 2012 года полувагоны были переданы с баланса "Укрзализныци" на баланс двух государственных предприятий, подчиненных "Укрзализныце" – ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

Крытые вагоны передаются на баланс ГП «Украинский государственный центр рефрижераторных перевозок «Укррефтранс», платформы и транспортеры - на баланс Украинского государственного центра транспортного сервиса «Лиски», специальный подвижной состав - на баланс ГП «Стрыйский вагоноремонтный завод».

Организацией перевозок и использованием грузового подвижного состава занимается ГП «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ).