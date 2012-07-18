Cisco начинает внедрение концепции «умных» и подключенных сообществ в России и СНГ

В целях более активного участия Cisco в крупных инновационных проектах в России и других странах СНГ компания начинает внедрять свою концепцию «умных» и подключенных сообществ (Smart+Connected Communities, S+CC) в России и СНГ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Cisco.

На должность руководителя этого направления назначен Максим Луньков. Последние 6 лет он работал в международных компаниях, руководил направлением консалтинга в области строительных проектов. В 1994 году он окончил Московский государственный горный университет по специальности «инженер-электрик».

Один из ключевых проектов, за который отвечает М. Луньков, – разработка Концепции «Умный город Сколково». Как уже сообщалось, Cisco занимается его реализацией вместе с компаниями Cognitive Technologies, Ernst&Young и Panasonic.

Как отметил директор компании Cisco по глобальному применению концепции S+CC Фади Аталла, консультационное подразделение Cisco по внедрению перспективных технологий специализируется на проектировании информационно-коммуникационной инфраструктуры городов и крупных населенных пунктов, содействуя применению разработок Cisco в области «умных» и подключенных сообществ во всем мире. По его словам, «предоставление трафика в режиме реального времени, дистанционные медицинские услуги, автоматизированная охрана зданий» относятся к числу проектов, реализованных с использованием решений Cisco в области S+CC во многих странах. По мнению Ф.Аталла, разработка мастер-плана информационно-коммуникационной инфраструктуры жизненно необходима для построения «умного» города, «но это всего лишь начальный этап в дальнейшем развитии».

По словам М.Лунькова, концепцию «умных» и подключенных сообществ Cisco реализует во многих государствах мира, включая Голландию, Индию, Испанию, Канаду, Португалию, США и Южную Корею. В России и других странах СНГ компания планирует построить взаимодействие с органами власти и коммерческими компаниями таким образом, чтобы ресурсы, достижения и знания Cisco в области создания инфраструктуры «умных» городов XXI века нашли здесь широкое применение, тем более, что, как считает М.Луньков, отечественный рынок проявляет повышенный интерес к осуществлению подобных инициатив.

Справка УНИАН. Компания Cisco (США) – один из мировых лидеров в области сетевых технологий. Выручка компании в 2011 финансовом году составила 43,2 млрд.долл.