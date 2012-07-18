ХАРП модернизирует термообработку железнодорожных подшипников

На Харьковском подшипниковом заводе, одном из крупнейших в СНГ производителей подшипниковой продукции, входящем в Индустриальную группу УПЭК, в первой декаде июля 2012 г. установлен и проходит наладку закалочный агрегат фирмы Seco/Warwick (Elterma, Польша).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УПЭК.

Как сообщает пресс-служба, согласно контракту стоимостью 5 млн евро, подписанному 15 июня 2011 г., Seco/Warwick во второй половине 2012 г. и в начале 2013 г. поставит ХАРП еще два таких агрегата.

Как отметил председатель совета директоров ИГ УПЭК Анатолий Гиршфельд, запуск трех новых термических печей для закалки колец железнодорожных подшипников позволит сократить потребление электроэнергии на данной операции более чем на 25%. «Кроме того, с внедрением этого техпроцесса ХАРП будет иметь полный цикл термической обработки деталей подшипников в соответствии с мировыми стандартами качества», — сказал он.

Харьковский подшипниковый завод уже имеет опыт работы с компанией Seco/Warwick (Elterma). Три отжиговых агрегата типа A/SP, приобретенные ранее у этой фирмы, успешно работают на ХАРП.

Справка. ПуАО «Харьковский подшипниковый завод» (АО «ХАРП»), основанное в 1947 году, специализируется на производстве шариковых подшипников общепромышленного назначения и роликовых подшипников для железнодорожной отрасли и транспортного машиностроения под торговой маркой HARP (ХАРП). Является лидером в СНГ по производству подшипников для сельхозмашиностроительных предприятий. Продукция ХАРП также используется в автомобильной, горнодобывающей и электротехнической промышленности, металлургии. Всего производит более 500 типов подшипников. Установленная производственная мощность — около 30 млн подшипников в год. С 2000 года на предприятии действует система менеджмента качества, соответствующая требованиям международных стандартов ISO-9001/2000.

Индустриальная группа УПЭК — одна из крупнейших в Украине частных компаний, специализирующихся в машиностроительном бизнесе, производитель комплектующих, узлов и оборудования для железнодорожной, автомобильной, сельскохозяйственной, машиностроительной и металлургической отраслей. Потребителями продукции компании являются практически все конвейерные предприятия СНГ.

ИГ УПЭК создана в 1995 году и сегодня развивается как клиентоориентированная инженерная индустриальная группа. Консолидированный объем продаж предприятий УПЭК в 2011 году составил 2,2 млрд грн (в 2010 г. — 1,58 млрд грн).