Во втором квартале регулярно пользовались Интернетом 45% взрослых жителей Украины

17,6 млн жителей Украины старше 15 лет во втором квартале 2012 года регулярно пользовались Интернетом (выходят в Сеть не реже раза в месяц), что составляет 45% от взрослого населения страны, или на 10 п.п. больше, чем во втором квартале 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Интернет Ассоциации Украины (ИНАУ).

Данные получены в июне 2012 года в рамках проекта социологических исследований, который выполняется по заказу Интернет Ассоциации Украины компанией InMind.

При этом, 42% пользователей, или 16,3 млн человек, пользовались Интернетом не реже одного раза в неделю, а 12,2 млн – каждый день или почти каждый день – т.е. активные пользователи Интернет. 93% пользователей используют для доступа домашний и рабочий компьютер с ОС Windows, остальные используют другой тип ОС или тип доступа. 44% опрошенных имеют домашнее подключение Интернет, 5% планируют подключить его в ближайшие 3-6 месяцев, 49% не планируют подключать Интернет в ближайшие полгода. Мобильный Интернет имеют 56% пользователей, 16% планируют подключить в ближайшие 3-6 месяцев, 27% не планируют подключать мобильный Интернет в ближайшие полгода.

Основным типом доступа в Интернет регулярных пользователей являлся в общей сложности (как основное место, так место пользования) домашний стационарный компьютер – до 72% (во втором квартале 2011 года - 65%), домашним ноутбуком пользовались до 20% пользователей (16%), стационарным компьютером на работе пользовались 14% (9%), мобильным телефоном или смартфоном – 8% (5%).

Согласно исследованию, количество пользователей Интернет среди женщин и мужчин во втором квартале т.г. распределилось одинаково – по 50%.

По региональному признаку наибольшее число пользователей приходится на восток Украины – 34%, в центральном регионе Украины проживают 31% пользователей, на западе Украины – 20%, на юге – 16%.

51% пользователей Интернета проживает в городах с населением более 100 тыс., 30% - в населенных пунктах с количеством жителей менее 100 тыс., в сельской местности насчитывается 18% пользователей Интернета в Украине.

Наиболее часто пользуются Интернетом жители Украины в возрасте 15-29 лет, на эту возрастную группу приходится 49% пользоваталей. 34% пользователей приходится на возрастную группу 30-44 года, 17% пользователей - старше 45 лет.

В то же время, мобильным Интернетом пользуются 56% мужчин и 44% женщин. Большее число пользователей мобильного Интернета приходится на восток и запад Украины – по 30%, в центральном регионе Украины насчитывается 26% мобильных пользователей, на на юге – 13%.