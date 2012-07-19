В Украине уже действует упрощенная процедура госрегистрации транспортных средств

В Украине с конца июня вступило в силу постановление Кабинета Министров относительно упрощенной процедуры государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной работы УГАИ МВД Украины Александр Демянко.

«С 27 июня вступило в действие постановление, которым прописана упрощенная регистрация-перерегистрация транспортных средств», - сказал он, пояснив, в частности, что указанное постановление, в первую очередь, позволяет покупателям транспортных средств проводить их регистрацию или перерегистрацию в подразделениях ГАИ по месту жительства фактического, а не по месту прописки.

Также А.Демянко заметил, что постановление предусматривает отмену обязательного исследования транспортных средств при проведении их госрегистрации (перерегистрации) или снятия с учета, а также обязательного предъявления транспортного средства при перерегистрации в связи с изменением места жительства владельца и при восстановлении утерянных или испорченных документов.