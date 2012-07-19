В Киеве в ДТП погиб мотоциклист, еще 7 человек получили травмы

В Киеве в дорожно-транспортном происшествии погиб мотоциклист, еще семь человек получили травмы.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, авария произошла вчера около 19.40 на проспекте Правды, 66, в Подольском районе.

Согласно предварительным данным, водитель мотоцикла «Suzuki GSX-R1000», двигаясь со стороны проспекта Свободы в направлении улицы В.Порика, выехал на «красный» сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Volkswagen Golf».

После этого мотоцикл врезался в автобус «Богдан», который стоял на остановке общественного транспорта. У мотоцикла оторвался бензобак, оба транспортных средства вспыхнули. Загорелся также павильон остановки и киоск по продаже цветов, находившиеся рядом.

Пламя удалось потушить, но в результате этой аварии пострадали четверо пассажиров маршрутки и три человека, которые в момент ДТП находились на остановке. Практически у всех потерпевших – ожоги. У одного из потерпевших – перелом голени.

В момент ДТП в маршрутке находилось 17 пассажиров.

Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия.

При этом в ГАИ отметили, что однозначно утверждать, что послужило причиной этого происшествия, пока рано, поскольку расследование только началось.