Рейтинг наиболее посещаемых интернет-ресурсов в Украине снова возглавил Google

Список 25 наиболее посещаемых Интернет-ресурсов (доменов) пользователями Интернет в Украине в июне 2012 года возглавил Google.

Об этом сообщили УНИАН в Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ).

Согласно сообщению, рейтинг наиболее посещаемых ресурсов, составлен по данным исследования компании InMind, выполняемого по заказу ИнАУ.

По данным исследования, среднее значение дневной доли аудитории за июнь (среднедневная доля) Google составило 71% посетителей. Далее в рейтинге расположи лись домены: Vkontakte (среднедневная доля – 60%), mail.ru (49%), Yandex (40%), Odnoklassniki (38%), youtube.com (26%). У остальных доменов среднедневная доля составила менее 20%.

В рейтинге доменов, ранжированных по охвату пользователей в июне (доле людей среди целевой аудитории, которые посещали ресурс, по крайней мере, один раз за июня) также лидировал Google. На долю этого ресурса пришлось 80% пользователей. На втором месте в этом рейтинге домен mail.ru (73%), далее следуют: Vkontakte (73%), Yandex (65%), youtube.com (65%), Odnoklassniki (55%) и wikipedia.org (52%). У остальных интернет-ресурсов охват составляет менее 50% аудитории.

Следует учитывать, что в исследовании ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru и другие были объединены в ресурс Google. Также были объединены: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru - в Yandex; Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua - в Odnoklassniki; Vkontakte.ru, vk.ru - в Vkontakte. Охват сайтов социальных сетей выше, чем зарегистрированное в них количество пользователей: он включает также факты захода на любые страницы сети незарегистрированных пользователей. Если пользователь имеет два или более посещения ресурса, в охвате он учитывается один раз.

Справка УНИАН. Источник данных – исследование Opinion Software Media - проект медиаизмерения Интернет аудитории Украины, основанный на user-centric подходе. Методология исследования основана на работе постоянно действующей репрезентативной панели Интернет-пользователей. Панель репрезентирует Интернет-пользователей всей Украины в возрасте 15 лет и старше. Ее дизайн основан на данных ежеквартальных установочных исследований населения Украины, которые проводятся оффлайн.