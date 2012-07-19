Глававтотрансинспекция в первом полугодии аннулировала 1133 лицензий

Главная государственная инспекция по безопасности на автомобильном транспорте (Глававтотрансинспекция) по результатам проверок на 1 июля аннулировала 1 133 лицензий субъектам ведения хозяйствования.

Как сообщили УНИАН в Министерстве инфраструктуры, на 1 июля 2012 года Территориальными управлениями Глававтотрансинспекции было проведено 1 689 проверок соблюдения лицензиатами лицензионных условий: из них - 623 плановых и 1 066 внеплановых проверок.

Из 1 133 лицензий субъектов ведения хозяйства за нарушение лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности аннулирована 621 лицензия на автоперевозку, из них - 443 лицензии на предоставление услуг по перевозкам пассажиров (кроме такси).

В соответствии с рассмотренными материалами проверки Глававтотрансинспекция приняла решение предоставить определенный срок на устранение обнаруженных нарушений 545 субъектам ведения хозяйствования.