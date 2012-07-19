Убыток ДЖД от пригородных перевозок льготников увеличился до 266,3 млн грн

Убыток Донецкой железной дороги (ДЖД) от перевозки льготных категорий пассажиров в пригородном сообщении за 6 месяцев 2012 года вырос на 9,16% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 266,3 млн грн.

Как сообщили УНИАН в ДЖД, всего за 6 2012 года дорога перевезла в пригородном сообщении 23,5 млн человек, из них 91% или более 21,4 млн человек - пассажиры льготных категорий.

За 6 месяцев 2012 года дорога перевезла пассажиров льготной категории на сумму 11,9 млн грн, в то время, как компенсация за эти перевозки составила 5,7 млн грн или 47,8% от необходимой суммы.

ДЖД также сообщает, что ежедневно осуществляется около 200 рейсов в пригородном сообщении.

«Социальная нагрузка пригородного сообщения приносит большие убытки, которые с каждым годом только растут. С каждой вложенной гривны возвращается только 5 копеек. Получая такие огромные убытки ДЖД не имеет возможности самостоятельно обновлять парк подвижного состава», - говорится в сообщении ДЖД.

Справка УНИАН. Сегодня тарифы на проезд железной дорогой в пригородном сообщении согласно Правилам перевозок составляют при проезде до 5 км - 3,8 грн, до 20 км — 5,0 грн, до 300 км с одной пересадкой — 20,0 грн.