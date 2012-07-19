ПЖД за 6 месяцев увеличила пригородные перевозки льготников на 5,6%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-июне 2012 года увеличила перевозки пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 3,807 млн пассажиров.

Как сообщили УНИАН в ПЖД, в июне 2012 года перевозки льготников в пригородном сообщении выросли на 5,2% — до 665,9 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.

Убытки железных дорог Украины от пригородных пассажирских перевозок в 2011 году, по оперативным данным, составили 3,1 млрд грн, что на 10,9% больше по сравнению с 2010 годом.