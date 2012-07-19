PKP Intercity потратит более 50 млн долл. на модернизацию вагонов для поезда "Пшемышль-Щечин"

Варшава. Одна из крупнейших в Польше железнодорожных компаний PKP Intercity потратит 52,6 млн долларов (1USD=3,4PLN) на модернизацию вагонов для поезда, курсирующего от приграничного с Украиной города Пшемышль, до находящегося на западе страны вблизи польского побережье Балтийского моря Щечина.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, модернизация вагонов позволит использовать их на скорости 160 километров в час, что сократит поездку с первой до последней станции почти на 4 часа - до 10 часов 40 минут.

Поезд категории TLK, билеты на которые стоят дешевле стандартных поездов PKP IC, проезжает через Жешув, Краков, Ополе, Вроцлав и Познань.

Польская компания сообщила о намерении реконструировать 68 вагонов, заметив, что часть средств выделит ей Европейский союз в рамках программ помощи Польше: 17,6 млн долларов.

"PKP Intercity модернизирует вагоны как первого, так и второго классов. Часть из них будет трансформирована в вагоны без купе и приспособлена для пользования людьми на инвалидных колясках. Десять вагонов будут иметь специальные места для перевозки велосипедов, а еще в 10 будут предоставляться гастрономические услуги", - отметила пресс-служба.

Кроме того, вагоны, которые будут покрашены специальной краской "анти-граффити", будут оборудованы кондиционерами, современными туалетами, розетками для пассажиров, оборудованием, усиливающим сигнал мобильных операторов.

Прес-служба заметила, что компания реконструирует старые вагоны, которые уже не эксплуатируются.

PKP Intercity также напомнила, что в настоящее время компания реализует четыре проекта модернизации и покупки новых вагонов стоимостью около 735 млн долларов, которые также софинансирует Евросоюз, куда Польша входит с мая 2004 года.

Компания заметила, что в прошлом году потратила на "контрольные" ремонты 890 вагонов и 59 локомотивов 47 млн долларов, сообщив, что в этом году планирует отремонтировать 1 тысячу вагонов и 150 тепловозов.

"Стратегия подвижного состава до 2014/15 предусматривает, что компания будет иметь 1700 вагонов, 300 специализированных вагонов, 200 локомотивов, способных ездить на скорости 120 километров в час, 50 маневренных тепловозов, 70 локомотивов, способных ездить на скорости 160/200 км/ч, 20 составов HS RST и 30 двухэтажных вагонов", - отметила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, PKP Intercity, которая в прошлом году сократила чистый убыток в 4 раза до 8,4 млн долларов при более 600 млн долларов операционного дохода, за первые пять месяцев текущего года заработала "чистыми" около 4 млн долларов.

За аналогичный период прошлого года компания получила 10 млн долларов убытков в сравнении с убытками 40 млн долларов в январе-мае 2010 года.

Справка УНИАН. В прошлом году PKP Intercity, которая специализируется на перевозках между крупнейшими городами и за границей, перевезла 36,6 млн пассажиров, что составило около 14% всех перевезенных пассажиров в 38-миллионной Польше.

Главный конкурент PKP Intercity - специализирующая на региональных сообщениях компания Przewozy Regionalne - в прошлом году перевезла почти 110 млн пассажиров, заняв первое место на рынке пассажирских перевозок с 41,5% долей.