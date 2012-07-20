Остановлена работа ботнета Grum, рассылавшего 18% электронного спама в мире

Специалисты по компьютерной безопасности смогли остановить работу ботнета Grum, который рассылал около 18% электронного спама в мире.

Управляющие сервера Grum находились, в основном, в Панаме, России и Украине передает ВВС.

Компании по компьютерной безопасности FireEye и SpamHaus совместно с местными поставщиками интернет-услуг добились закрытия незаконных сетей.

Ботнетом называется сеть компьютеров, зараженных вредоносными программами, которые дают киберпреступникам возможность получать управление над системами.

В понедельник была остановлена работа сервера ботнета в Голландии, а во вторник был обезврежен сервер в Панаме. После этого владельцы ботнета начали спешно перемещать деятельность на запасные сервера в Украине.

"Я думал, что требовалось лишь обезвредить один сервер в России, но внезапно ботнет начал передислокацию в новые места", - рассказал специалист по компьютерной безопасности из компании FireEye Атиф Муштак.

Он отметил, что в прошлом Украина была безопасной зоной для деятельности ботнетов. "Закрытие там серверов всегда было делом проблематичным", - добавил Муштак.