Остановлена работа ботнета Grum, рассылавшего 18% электронного спама в мире
Специалисты по компьютерной безопасности смогли остановить работу ботнета Grum, который рассылал около 18% электронного спама в мире.
Управляющие сервера Grum находились, в основном, в Панаме, России и Украине передает ВВС.
Компании по компьютерной безопасности FireEye и SpamHaus совместно с местными поставщиками интернет-услуг добились закрытия незаконных сетей.
Ботнетом называется сеть компьютеров, зараженных вредоносными программами, которые дают киберпреступникам возможность получать управление над системами.
В понедельник была остановлена работа сервера ботнета в Голландии, а во вторник был обезврежен сервер в Панаме. После этого владельцы ботнета начали спешно перемещать деятельность на запасные сервера в Украине.
"Я думал, что требовалось лишь обезвредить один сервер в России, но внезапно ботнет начал передислокацию в новые места", - рассказал специалист по компьютерной безопасности из компании FireEye Атиф Муштак.
Он отметил, что в прошлом Украина была безопасной зоной для деятельности ботнетов. "Закрытие там серверов всегда было делом проблематичным", - добавил Муштак.