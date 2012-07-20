Microsoft впервые за 26 лет понесла квартальные убытки в 500 млн долл.
10:23, 20 июля 2012Транспорт/Связь
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Компания Microsoft понесла квартальные убытки в размере около $500 млн, сообщили представители компьютерного гиганта. Это происходит впервые с 1986 года, когда корпорация стала акционерным обществом открытого типа, сообщает ВВС.
Microsoft объясняет потери неудачным приобретением агентства интернет-рекламы aQuantive в 2007 году. Сделка обошлась фирме в $6,3 млрд.
Покупка стала частью неудачной политики компании по инвестированию в интернет-сектор.
Бизнес-корреспондент «Би-би-си» отмечает, что, если не брать в расчет эти крупные потери от неудачной сделки, прибыль Microsoft увеличилась примерно на 10%, пишет «Газета.Ru».
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