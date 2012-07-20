Госпредприятия железных дорог Украины отремонтировали более 9 тыс. полувагонов

Государственные предприятия, на баланс которых переданы полувагоны железных дорог Украины, за 6 месяцев 2012 года плановыми видами ремонта (деповским и капитальным) отремонтировали 9369 полувагонов.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, «Дарницкий вагоноремонтный завод» (ДВРЗ) за первое полугодие 2012 года отремонтировал 5156 полувагонов, «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов" ("Укрспецвагон") - 4213 полувагонов.

Справка УНИАН. Ремонт одного полувагона в условиях депо в среднем обходится в 47-53 тыс. грн, или около 1/8 стоимости нового полвагона.

Для повышения контроля за состоянием и использованием парка украинских полувагонов в ходе реформирования системы грузовых железнодорожных перевозок были определены базовые предприятия, которые осуществляют ремонт полувагонов - «ДВРЗ» и «Укрспецвагон».

Специализированные депо, в которых проводятся ремонтные работы полувагонов, сосредоточены в регионах массовой погрузки на Донецкой и Приднепровской железных дорогах.