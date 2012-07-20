Убытки ПЖД от повреждения вагонов за 1 полугодие выросли в 2,2 раза

Убытки Приднепровской железной дороги от повреждения вагонов, за 1 полугодие 2012 г. выросли относительно 1 полугодия 2011г .в 2,2 раза - до 2,652 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

За отчетный период пользователи повредили 608 грузовых вагонов.

Наибольшее количество поврежденных вагонов (599 или 99%) выявлены на промышленных предприятиях и в портах. В частности, в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» с начала года повредили 266 вагонов на сумму более 2 млн грн, ОАО «Интерпайп НТЗ» - 65 вагонов (125, 5 тыс. грн), ОАО «ДМКД» - 17 вагонов (2,5 тыс. грн), ОАО «Баглейкокс» - 12 вагонов (2,3 тыс. грн).

В портах за этот период были повреждены 66 вагонов на сумму 42, 6 тыс.грн. Так, в Керченском морском торговом порту повредили 34 вагона, Бердянском - 18 вагонов, Феодосийском и Севастопольскому - соответственно 12 и 2 вагона.

Виновники поврежденных вагонов уже возместили ПЖД более 2 ,345 млн грн. За 6 месяцев 2012 г. Приднепровская магистраль отметила дополнительными премиями 161 железнодорожника, которые своевременно обнаружили поврежденные вагоны и провели соответствующую работу с виновниками о возмещении убытков.

Убытки ПЖД от повреждения вагонов за 2011 г. выросли на 56% - до более 5,5 млн грн. В 2011 г. пользователи повредили 1238 грузовых вагонов.