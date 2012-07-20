«АэроСвит» и «Амадеус» договорились о подключении модуля по бронированию допуслуг

Авиакомпания «АэроСвит» и поставщик технологий дистрибуции в индустрии авиаперевозок компания «Амадеус» подписали соглашение на 10 лет, которое предусматривает развитие технологии Amadeus e-Commerce и подключение модуля по бронированию дополнительных услуг Amadeus Ancillary Services.

Как сообщает авиакомпания, это позволит авиакомпании предоставлять пассажирам комплексный сервис, существенно расширив спектр услуг, продаваемых как на веб-сайте, так и через агентства.

Соглашение между авиаперевозчиком и компанией «Амадеус» подписано 20 июля 2012 года.

«АэроСвит» планирует первым среди авиаперевозчиков Украины и одним из первых в регионе имплементировать полную версию электронного документа EMD (Electronic Miscellaneous Document). Это – новое отраслевое решение, позволяющее авиакомпаниям, агентствам и перевозчикам-партнерам продавать широкий набор сопутствующих услуг с оформлением электронных документов, а также отслеживать использование реализованных сервисов», - говорится в сообщении «АэроСвита».

Таким образом, "АэроСвит" намерен завершить переход на единый отраслевой стандарт EMD до конца 2013 года, согласно планам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по развитию авиационной индустрии.

С внедрением EMD "АэроСвит" получит возможность более гибко и эффективно контролировать проведение платежей. Кроме этого, услуга, оформляемая с помощью EMD, может быть как напрямую связана с авиаперевозкой (провоз сверхнормативного багажа, животных, изменение класса обслуживания, заказ специального питания и дополнительных сервисов на борту), так и выступать в качестве самостоятельной опции (билет на поезд, аренда автомобиля, другие сопутствующие услуги, различные сборы).

Напомним, c лета 2010 г. клиентам авиакомпании предоставлена возможность оплаты перелета через контактный центр "АэроСвита" как в телефонном режиме, так и в онлайн-чате.

В 2007 году «АэроСвит» перевел свою инвенторную систему на платформу Amadeus Altea.

Ранее, в 2004 году "АэроСвит – Украинские авиалинии" открыл на собственном сайте онлайн-продажу авиабилетов, а в 2005 г. – первым среди перевозчиков постсоветских стран начал поэтапно внедрять на своих маршрутах технологию электронного авиабилета и сопутствующие сервисы.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские Авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.

Компания «Amadeus» - технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиаперевозок. Головной офис компании «Amadeus» находится в Мадриде.